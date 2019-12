Mercedesz Henger a Domenica Live: "Volevo proteggere la memoria di mio padre"

Mercedesz Henger torna ospite di "Domenica Live" dopo le rivelazioni sul fatto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico e dopo la dura reazione della mamma Eva che ha pesantemente condannato la scelta di rendere pubblica la notizia. "Questa cosa non volevo che uscisse. Mi sono abituata dire questa bugia bianca ma volevo trasmettere un messaggio positivo e non volevo che la sua memoria venisse sminuita", ha dichiarato la figlia di Eva Henger dal salotto di Barbara D’Urso. "Ho deciso di farlo perché mi ha chiamato un giornalista di Spy", ha spiegato Mercedesz che poi, in lacrime, ha aggiunto: "Ho pensato di prendere la palla al balzo, mi sono detta 'la intercetto io questa notizia e la racconto a modo mio come si meriterebbe mio padre'". "Non sono venuta qui ad insultare mia madre, non la voglio rendere una faida tra di noi", ha infine concluso Mercedesz. Ora si attende la replica dell’ex porno star che lunedì sarà ospite di "Live non è la D’Urso" dove porterà una testimonianza esclusiva sulla vicenda.