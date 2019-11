Selfie alla guida, Melissa Satta bacchettata da "Striscia la Notizia"

Selfie e dirette video su Instagram mentre è al volante, in barba al codice della strada. L'inviato di "Striscia La Notizia", Max Laudadio ha bacchettato Melissa Satta per la cattiva abitudine, molto diffusa tra i vip e non solo. L'inviato è andato a trovare l'ex velina e ha mostrato diversi video, presi dai social, che immortalano la showgirl distratta alla guida.

Dopo qualche giustificazione Melissa Satta ha ammesso l'errore e ha chiesto scusa cantando insieme all'inviato. A chiudere la vicenda una canzone sul tema di "Non amarmi" di Aleandro Baldi e Francesca Alotta, reinterpretato ad hoc. "Non lo rifarò", promette l'ex velina.