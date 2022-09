Selfie a sorpresa per Alessandra Celentano con lo zio Adriano

Il "Molleggiato" non ama farsi vedere o fotografare, ma per la famiglia ha fatto un'eccezione. Sul profilo Instagram della prof di "Amici" è infatti spuntato un selfie fatto insieme allo zio e alla cugina. "Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!", ha commentato la coreografa incassando l'approvazione dei follower.

Coperto da un paio di occhialoni neri, Adriano Celentano è apparso in gran forma e felice di trascorrere una tranquilla domenica in famiglia. Il "trio Celentano" avrà voluto mandare un messaggio alle malelingue, che ciclicamente vogliono zio e nipote in rotta di collisione? Quello che è certo e che lo scatto ha fatto il pieno di like e commenti positivi.

Adriano Celentano, 80 anni in 80 foto ufficio-stampa 1 di 80 lapresse 2 di 80 ufficio-stampa 3 di 80 ufficio-stampa 4 di 80 ufficio-stampa 5 di 80 lapresse 6 di 80 ufficio-stampa 7 di 80 ufficio-stampa 8 di 80 ap-lapresse 9 di 80 lapresse 10 di 80 lapresse 11 di 80 lapresse 12 di 80 lapresse 13 di 80 lapresse 14 di 80 lapresse 15 di 80 lapresse 16 di 80 -olycom 17 di 80 lapresse 18 di 80 lapresse 19 di 80 lapresse 20 di 80 lapresse 21 di 80 lapresse 22 di 80 lapresse 23 di 80 lapresse 24 di 80 lapresse 25 di 80 lapresse 26 di 80 lapresse 27 di 80 lapresse 28 di 80 lapresse 29 di 80 -olycom 30 di 80 lapresse 31 di 80 -olycom 32 di 80 lapresse 33 di 80 lapresse 34 di 80 lapresse 35 di 80 lapresse 36 di 80 lapresse 37 di 80 lapresse 38 di 80 -olycom 39 di 80 -olycom 40 di 80 lapresse 41 di 80 lapresse 42 di 80 lapresse 43 di 80 lapresse 44 di 80 lapresse 45 di 80 lapresse 46 di 80 lapresse 47 di 80 -olycom 48 di 80 -olycom 49 di 80 -olycom 50 di 80 -olycom 51 di 80 -olycom 52 di 80 lapresse 53 di 80 -olycom 54 di 80 -olycom 55 di 80 lapresse 56 di 80 -olycom 57 di 80 -olycom 58 di 80 -olycom 59 di 80 -olycom 60 di 80 -olycom 61 di 80 lapresse 62 di 80 -olycom 63 di 80 -olycom 64 di 80 -olycom 65 di 80 -olycom 66 di 80 -olycom 67 di 80 -olycom 68 di 80 -olycom 69 di 80 -olycom 70 di 80 -olycom 71 di 80 -olycom 72 di 80 -olycom 73 di 80 -olycom 74 di 80 -olycom 75 di 80 -olycom 76 di 80 -olycom 77 di 80 -olycom 78 di 80 -olycom 79 di 80 -olycom 80 di 80 leggi dopo slideshow ingrandisci

Oltre alla reazione di Rosita Celentano, che nelle storie ha condiviso l'immagine con cuori e baci, non è passata inosservata quella dell'autrice televisiva Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi (sua storica collaboratrice ad "Amici" e non solo) ha infatti ammesso di essere una grande fan del cantautore: "Che super Top..che stima per tuo zio infinita".

Per Alessandra Celentano sono gli ultimi giorni di relax, prima di tornare in tv con "Amici". La scuola di Canale 5 riaprirà infatti i battenti a breve e la maestra è pronta a salire in cattedra per far crescere e migliorare una nuova classe di ballerini. La coreografa è famosa per imporre una disciplina ferrea ai suoi allievi e non solo, caratteristica che l'ha portata anno dopo anno a scontrarsi con i ragazzi ma anche con i colleghi. Gli aspiranti ballerini e cantanti di tutta Italia, intanto, stanno già mostrando il loro talento. In queste settimane, infatti, sono in corso i casting per trovare gli allievi che formeranno la nuova classe di "Amici".

Ti potrebbe interessare: