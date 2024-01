Secondo quanto riporta Deadline la nuova serie dovrebbe ripartire da quanto è accaduto "dopo che un misterioso incidente avvenuto alla WizTech ha portato Justin Russo ad abbandonare i suoi poteri da mago, optando per una vita umana normale con sua moglie (Mimi Gianopulos) e due figli (uno dei quali sarà interpretato da Alkaio Thiele). Ma quando Billie, una potente giovane maga, che ha bisogno di addestramento e di qualcuno che le insegni a usare i suoi poteri, si presenta alla sua porta, Justin deve accettare il suo passato per assicurare che ci sia un futuro per il mondo della magia".



La giovane maga Billie, che Justin prende sotto la sua ala protettrice, sarà interpretata dalla protagonista della nuova serie ovvero Janice LeAnn Brown. Alkaio Thiele interpreterà Roman Russo, il figlio maggiore di Justin; Mimi Gianopulos sarà invece la moglie di Justin, Giada. Oltre alla Gomez e a Henrie anche Jed Elinoff e Scott Thomas saranno produttori esecutivi mentre la regia è affidata a Andy Fickman (Race to Witch Mountain)

"I maghi di Waverly", quando è andato in onda e dove in Italia

Creata da Todd J. Greenwald, la serie originale, andata in onda dal 2007 al 2012, seguiva la famiglia Russo e i suoi tre figli che affrontavano le sfide dell'adolescenza padroneggiando le loro abilità magiche. Il cast includeva anche Jake T. Austin, Jennifer Stone, Maria Canals-Barrera e David DeLuise, tutti (tranne Henrie), riuniti per lo speciale televisivo The Wizards Return: Alex Vs. Alessio nel 2013.



Selena Gomez è attualmente nella famiglia Disney come star e produttore esecutivo della serie comica televisiva di successo di Hulu/20th TV Only Murders In the Building.



La serie è composta da quattro stagioni, di cui la terza e la quarta sono girate in alta definizione. Dall'11 gennaio 2009 la sitcom è anche stata mandata in onda su Italia 1 e dal 22 dicembre 2011 su La5.





La sigla della serie e i premi vinti

La sigla, "Everything Is Not What It Seems", cantata da Selena Gomez, vede il cast in uno sfondo computerizzato. Per la visione in Italia è stata tradotta con "Non fare sempre ciò che ti va" ed è cantata da Gabriella Scalise. Nella quarta stagione, lo sfondo della sigla e l'arrangiamento cambiano, ma il testo rimane invariato, seppur abbreviato.

Nel 2012 Disney Channel aveva annunciato un nuovo speciale di un'ora de "I maghi di Waverly", filmato nel mese di ottobre 2012. Lo special vedeva come produttore esecutivo anche Selena Gomez insieme a Vince Cheung e Ben Montanio. Il presidente e direttore creativo di Disney Channels Worldwide, Gary Marsh, aveva detto: "Con gli ascolti fenomenali del finale de I Maghi di Waverly, è risultato chiaro che i fan della serie non erano pronti a dire addio a Selena e al resto del cast. Siamo quindi entusiasti del fatto che il cast abbia accettato di riunirsi per portare ai fan un'ultima grande avventura". Lo speciale negli Stati Uniti è stato trasmesso il 15 marzo 2013. In Italia è stato trasmesso il 18 maggio 2013.