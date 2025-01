Sorprese emozionanti nel secondo appuntamento con "Io Canto Senior"

Questa settimana non mancheranno sorprese particolarmente emozionanti, che toccheranno le corde più intime dei partecipanti. Le esibizioni non saranno solo un’occasione per esprimere il loro talento, ma anche un modo per far vivere momenti che metteranno in luce il loro lato più personale e profondo.

A sostenere e ad accompagnare nelle loro esibizioni gli interpreti in gara, mettendo a disposizione la loro esperienza, i capitani: Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia, Lola Ponce e Benedetta Caretta. In giuria torneranno i mitici Iva Zanicchi, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi.