Sebastiano Visintin: "Io e Liliana abbiamo perso una figlia per droga"
A "Verissimo" il marito di Liliana Resinovich: "Morì di overdose nel 2010, non sapevo che fosse a quei livelli"
© Da video
A "Verissimo" Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste il 5 gennaio 2022, parla del dolore per la figlia morta a soli 29 anni. "Io e Lilly abbiamo perso nostra figlia per overdose, per la droga purtroppo. Mi ha fatto molto male" ha raccontato.
"È successo nel 2010. Mi aveva telefonato il suo ragazzo la notte del dieci ottobre dicendomi: l'ho trovata. Ma la verità è che mia figlia non c'era già più, ho chiamato la polizia ma non c'era nulla da fare, se ne era andata" ha proseguito Sebastiano Visintin. E alla domanda di Silvia Toffanin se sapesse o meno dei problemi di droga di sua figlia, ha risposto: "Sapevo qualcosa ma non pensavo a quei livelli, mi diceva: papà non preoccuparti, sono solo piccole cose".