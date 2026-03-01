Sebastiano Visintin: "Io e Liliana abbiamo perso una figlia per droga"

"È successo nel 2010. Mi aveva telefonato il suo ragazzo la notte del dieci ottobre dicendomi: l'ho trovata. Ma la verità è che mia figlia non c'era già più, ho chiamato la polizia ma non c'era nulla da fare, se ne era andata" ha proseguito Sebastiano Visintin. E alla domanda di Silvia Toffanin se sapesse o meno dei problemi di droga di sua figlia, ha risposto: "Sapevo qualcosa ma non pensavo a quei livelli, mi diceva: papà non preoccuparti, sono solo piccole cose".