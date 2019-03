Scontro tra Alessandra Mussolini e il mediatore senegalese: "Si tagli quei capelli"

“Non vogliono integrarsi”. Con queste parole l’europarlamentare Alessandra Mussolini, parla a “Diritto e Rovescio” degli extracomunitari nel nostro Paese. Una frase che non va giù a Modu Ghei, mediatore culturale senegalese, che immediatamente replica: “Non è assolutamente vero, vada ad informarsi”. La Mussolini però non ci sta e attacca: “Io sono in collegamento, mi devi far parlare altrimenti vedo e sento solo questi capelli che si muovono”, riferendosi alla chioma di Modu, che subito inizia a far volteggiare i suoi rasta. “Ecco bravo scioglili che stai molto meglio, magari ce li avessi anche io così - ironizza - Detto questo, c’è chi non si vuole integrare. Basta fare i buonisti con chi non vuole integrarsi”.