Scherzo a Enzo Miccio: l’assistente scappa con lo sposo, il wedding planner esplode

Enzo Miccio vittima di uno degli scherzi de "Le Iene". Il famoso wedding planner viene catapultato, grazie alla complicità della fidata assistente Carolina, a Foggia per organizzzare il matrimonio di una ricca ereditiera.



Accolto prima come un re, il noto volto tv verrà però presto cacciato in malo modo dai parenti della sposa, con tanto di minacce e un inseguimento a folle velocità in auto, proprio per colpa della sua assistente.



La donna infatti si è fatta sorprendere in atteggiamenti intimi con il futuro sposo, confessando davanti a tutti di aver iniziato una relazione con lui. Miccio è furioso, urla e impreca contro la sua collaboratrice, cercando di salvare il salvabile: tutto è inutile, il lavoro ovviamente salta e anche la sua carriera rischia di essere distrutta. Un’escalation di rabbia e terrore per lo stilista e designer, che termina in un autogrill, quando "Le Iene" mettono fine al terribile scherzo.