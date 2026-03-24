"Scherzi a Parte", Sal Da Vinci perde il batterista a due giorni dal concerto: la sua reazione

La situazione è destinata a precipitare molto presto e Sal Da Vinci, dopo aver tentato di salvare la situazione, si scontra con gli organizzatori. Lo scherzo prosegue e non arrivando a un punto di incontro con il nuovo componente della band, l'artista minaccia di lasciare il teatro prima di perdere la pazienza. A fermarlo ci penserà il suo vero batterista, facendo ritorno sul palco per rivelare lo zampino di "Scherzi a Parte".