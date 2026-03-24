"Scherzi a Parte", Sal Da Vinci perde il batterista a due giorni dal concerto: la sua reazione
Il cantautore è stato vittima del programma a poche ore dall'esordio del suo spettacolo
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Tra le vittime dell'ultima puntata di "Scherzi a Parte" c'è anche il personaggio musicale del momento, Sal Da Vinci. Due mesi prima della vittoria al Festival di Sanremo, il cantautore è cascato nella gag architettata proprio nella sua città, Napoli, durante le prove generali del suo spettacolo.
Con la complicità dell'intero cast del concerto, la produzione del programma ha fatto credere a Sal Da Vinci un contrattempo con il batterista a soli due giorni dal debutto. A complicare il tutto, si aggiunge come sostituto un giovane al secondo anno di conservatorio che non conosce il repertorio del cantante e un manager particolarmente determinato a farlo irritare.
La situazione è destinata a precipitare molto presto e Sal Da Vinci, dopo aver tentato di salvare la situazione, si scontra con gli organizzatori. Lo scherzo prosegue e non arrivando a un punto di incontro con il nuovo componente della band, l'artista minaccia di lasciare il teatro prima di perdere la pazienza. A fermarlo ci penserà il suo vero batterista, facendo ritorno sul palco per rivelare lo zampino di "Scherzi a Parte".