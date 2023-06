Dal 24 giugno, su Canale 5, accompagnerà infatti nove coppie all'altare e vivrà con loro le emozioni del grande giorno. "Il consiglio principale è di godersi la giornata fino in fondo. Per le spose quello di non prepararsi troppo presto", ha raccontato la cantante e conduttrice a "Tv, Sorrisi e Canzoni".

Anche per questa edizione cercherà di stare a fianco delle coppie con discrezione, per fare brillare le loro storie: "Il mio modo di approcciarmi, sempre in punta di piedi, è ancora più amichevole: mi sono aperta molto e interagendo con le persone ho sviluppato una maggiore capacità di ascolto".

Il consiglio alle spose La Tatangelo sarà quindi la spalla a cui gli sposini potranno appoggiarsi nel loro giorno più importante: "Non posso dare consigli sull’organizzazione perché la scelta dei dettagli, come il vestito o il buffet, è sempre molto personale. L'unica cosa che riesco a fare è tranquillizzare gli sposi il giorno prima del sì". E per chi convola a nozze la conduttrice ha solo un prezioso consiglio: "E' quello di godersi la giornata fino in fondo. È la loro festa, più che quella dei familiari. Ho visto tanti sposi preoccuparsi fin troppo degli invitati: arrivano sfiniti e si rilassano soltanto a fine serata". Per le spose, invece, il suo suggerimento è di non iniziare troppo presto con i preparativi: "Non iniziare a prepararsi alle quattro del mattino, quando la cerimonia è magari a mezzogiorno: la sposa rischia di arrivare troppo tesa".

