Il ruolo in "Saranno famosi"

Carlo Imperato racconta poi gli inizi e quel provino che cambiò la sua vita: "Quando volai a Los Angeles, non ero molto convinto di volere quella parte. Non avevo preso parte al film, non ero molto motivato" e spiega poi: "Arrivato al casting, con me c’era un altro ragazzo, tipico losangelino che si rifiutò di stringermi la mano quando mi presentai. Il suo essere così maleducato e poco professionale, mi ha motivato nel dare il meglio di me e portargli via la parte. E così è stato". L'attore però non si è mai montato la testa, "non mi ha cambiato per nulla grazie al fatto che vengo da una famiglia che mi ha cresciuto con i piedi ben ancorati a terra". E quindi è rimasto quello di sempre anche dopo il successo della serie cult: "Ho sempre vissuto la recitazione come un lavoro, un lavoro come ce ne sono tanti. Sì, ok, ti dà la notorietà ma questo non ti rende migliore di un’altra persona che non è nota. Sono stato fortunato a vivere al meglio la mia professione e a restare il Carlo che tutti hanno sempre conosciuto". Per Carlo Imperato il successo della serie dipende dal fatto che la serie "è stato il primo di un genere mai narrato: giovani adulti che si impegnavano per realizzare il loro sogno. Era fatto molto bene sotto tutti gli aspetti: bravi attori, bravi registi, bravi autori, belle scenografie, bei costumi. Descrivevano la realtà come era a quel tempo".