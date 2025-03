Sarah Toscano sulle voci del presunto flirt con Fedez: "Il gossip va sempre un po' oltre ma fa parte del gioco"

E sull'amore dichiarato in una precedente intervista per Matteo Berettini Sarah Toscano aggiunge: "È uno dei miei idoli del tennis", dice mentre Silvia Toffanin finge che il campione stia per entrare nello studio di Canale 5. "Cosa possiamo dirgli se non complimenti - prosegue la cantante emozionata - sta andando benissimo, poi una voce mi ha detto che nei camerini ascolta Amarcord. Lo stimo tantissimo".