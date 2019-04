Sarah Altobello: “Tony Toscano non è il mio fidanzato”

Sarah Altobello smentisce per l’ennesima volta le parole del suo manager, Tony Toscano. L’agente della showgirl ultimamente ha più volte ripetuto di essere il suo fidanzato, ma Sarah ha sempre negato e torna a farlo anche a “Pomeriggio Cinque”: “Mi sta privando della mia libertà. Prima di tutto non è vero che sono tre anni che gestisce la mia carriera, ma solo un anno e mezzo – spiega la ragazza – ma soprattutto non è il mio fidanzato, né il mio amante”.



Con il solito sorriso e la solita grinta, Sarah chiarisce una volta per tutte: “È lui che continua a costruirsi questa idea, ma è evidente che sia un sentimento unilaterale. Lui vorrebbe concupirmi ed è anche molto geloso, ma a me non interessa”. Un atteggiamento che sta allontanando i due anche professionalmente, a sentire Sarah.