Sarah Altobello e l'ipnosi "hard" di Giucas Casella

I poteri di Giucas Casella funzionano anche via social. L'ultima vittima del famoso illusionista è stata l'ex naufraga e showgirl Sarah Altobello che si è sottoposta ad una seduta di ipnosi su Instagram e ha condiviso il momento con i suoi 220mila follower. Giucas le ha fatto credere di stare leccando un gelato e il risultato è stato un siparietto surreale e a tinte hard...

Dopo averla fatta rilassare, Casella l'ha portata in uno stato di trance e l'ha convinta di stare mangiando un immaginario gelato. La showgirl ha così iniziato a leccarsi il dito in maniera maliziosa, seguendo tutte le indicazioni dell'ipnotizzatore. Un siparietto soft-porno che ha divertito Sarah e i suoi follower, scettici e no.

"Ecco la mia ipnosi al gelato!" - "AmorMiiiii sto davvero sblandata ed ecco fatta per la prima volta nella mia vita l’Ipnosi al gelato. E' stato un momento meravigliouso. Rivendendo mi fanno un certo effetto madoooooo ovviamente sempre un basso profail io ...CHIUOCH allo stato puro grazie", ha commentato la showgirl nel suo simpatico slang, a margine del video.

