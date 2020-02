Incidente hot per Sarah Altobello, si china e il vestito scopre tutto

La mise scelta da Sarah Altobello per una passeggiata in centro a Milano era più che provocante: un abito cortissimo, calze a rete e tacchi vertiginosi. L'incidente hot era quasi inevitabile... e infatti, quando si è chinata per raccogliere il telefono che le era caduto, la gonna è salita scoprendo totalmente il lato B. Il siparietto non è passato inosservato ai paparazzi del Settimanale Nuovo, che hanno pubblicato le foto.

Se c'è una cosa che all'Altobello non manca, oltre a delle curve esplosive, è una sana dose di autoironia. E così l'ex naufraga ha condiviso su Instagram gli scatti, accompagnandoli da una didascalia nel suo linguaggio sconclusionato: "Tesouri buongiuorno in tantissimi mi state mandando queste foto uscite sul 'settimanale Nuovo' di questa settimana. Come potete immaginare mi ero allarmata assai che il mio telefono si fosse ammarato e sblandato e non ho fatto caso alla gonna che si è alzata. E lì pronto il paparazzo taccccc. Meh madooooo so couse che capitano ovviamente il deretano è di categoria. Prendiamola a ridere. P.s Il paparazzo è stato proprio di categoria ecciuelsa".

