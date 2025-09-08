Arriva "Sarabanda - Il torneo dei campioni”, condotto da Enrico Papi, martedì 9 e mercoledì 10 settembre, in prima serata su Italia 1. A sfidarsi saranno i cinque campioni che hanno vinto più puntate nella recente edizione estiva del quiz show, trasmessa in luglio e agosto nel preserale di Canale 5.