Sara e Davide tornano insieme a "Uomini e Donne", ma Tina li gufa: "Vi lascerete presto"

Sara

Davide

Uomini e Donne

Canale 5

Sara è una donna importante e insieme stiamo facendo questo percorso

tornano a "". Il cavaliere e la dama avevano lasciato il programma per provare a sperimentare la loro relazione lontano dalle telecamere. Oggi sono una coppia a tutti gli effetti e tornano in studio per aggiornare il pubblico di. "", racconta Davide ma le sue parole, seppur importanti, non impressionano gli opinionisti che mettono in dubbio i loro sentimenti.

La poca fiducia nella nuova coppia nasce dal fatto che Davide non ha mostrato molta serietà con altre donne del paterre femminile che ha frequentato. Proprio per questo Laura dichiara "c

he delusione

Mi davi consigli fino a luglio

" rivolgendosi a Davide, con il quale ha avuto una relazione finita molto male, e poi a Sara: "". Ma nel mese di agosto Davide e Sara si sono fidanzati.

"Tranquilla - interviene Tina -

tanto si lasceranno presto

, questi non arrivano a fine ottobre", conclude.