Sanremo, via libera del Cts al Festival

Il Comitato tecnico scientifico ha dato il suo beneplacito per lo svolgimento del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo. Gli esperti hanno approvato il protocollo che è stato presentato dalla Rai e che prevede lo svolgimento dell'evento senza spettatori oltre a una serie di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio.

La Rai ha messo nero su bianco le regole per blindare l'Ariston ponendo sul tavolo del Comitato tecnico scientifico un protocollo organizzativo e sanitario per il festival in tempi di pandemia: planimetrie dettagliate; accessi e percorsi diversificati per cast, artisti, orchestrali; regole stringenti per prove ed esibizioni con "tetti" di affollamento per ogni area; tamponi ogni 72 ore per tutti coloro che entrano a teatro; obbligo assoluto, fatta eccezione per conduttori, cast ed eventuali ospiti in video durante la diretta, di indossare la mascherina Ffp2 e di rispettare le abituali norme di distanziamento e igiene; sanificazione di microfoni di cantanti e coristi e di tutti gli oggetti di scena.

Oltre alle disposizioni, per tutti gli addetti durante le fasi di preparazione, il protocollo disciplina in maniera precisa anche le prove e le dirette: Amadeus, Fiorello, le co-conduttrici, il cast e i cantanti in gara non saranno presenti contemporaneamente sul palco, ma entreranno singolarmente, dal camerino al backstage potranno indossare la mascherina chirurgica per evitare di danneggiare il trucco. Durante le serate, senza mascherina, dovranno mantenere una distanza di 1,5 metri fra loro e di 2 metri dal resto del personale.

Sono previsti distanziamenti minimi anche per i gruppi in gara e per i 60 orchestrali, ognuno dei quali avrà un camerino dedicato. I musicisti, diretti dal maestro Leonardo De Amicis, potranno togliere la Ffp2 solo quando saranno in postazione; nelle buche ci saranno distanze minime e barriere in policarbonato per separare la zona coro dai fiati e i fiati dagli archi.

Gli artisti in gara saranno prelevati dai camerini posti ai vari piani dell'Ariston e portati nella Green room in attesa di passare nella Red room (per trucco e parrucco) e, poco prima dell'inizio dell'esibizione, nel retropalco. A fine esibizione, avranno una nuova mascherina chirurgica e andranno nella Blu room per l'intervista radiofonica. Poi, dritti in camerino e poi alla scala di accesso all'uscita dal carraio, alle spalle del teatro. Resterà vuota la galleria, dove troveranno posto, in prima fila, al massimo 20 fotografi.

Se qualcuno presenta i sintomi del Covid, sarà messo in isolamento e sottoposto agli approfondimenti diagnostici. Se un artista risulterà positivo, andrà in quarantena con tutto l'entourage.

Sanremo 2021: i 26 big in gara, da Aiello a Francesco Renga AIELLO - Ora Instagram 1 di 26 ANNALISA - Dieci Instagram 2 di 26 ARISA - Potevi fare di più Instagram 3 di 26 BUGO - E invece sì Instagram 4 di 26 COLAPESCE E DIMARTINO - Musica leggerissima Instagram 5 di 26 COMA_COSE - Fiamme negli occhi Instagram 6 di 26 ERMAL META - Un milione di cose da dirti Instagram 7 di 26 EXTRALISCIO feat. DAVIDE TOFFOLO - Bianca luce nera Instagram 8 di 26 FASMA - Parlami Instagram 9 di 26 FEDEZ E FRANCESCA MICHIELIN - Chiamami per nome Instagram 10 di 26 FULMINACCI - Santa Marinella Instagram 11 di 26 GAIA - Cuore amaro Instagram 12 di 26 GHEMON - Momento perfetto Instagram 13 di 26 GIO EVAN - Arnica Instagram 14 di 26 IRAMA - La genesi del tuo colore Instagram 15 di 26 LO STATO SOCIALE - Combat pop Instagram 16 di 26 MADAME - Voce Instagram 17 di 26 MALIKA AYANE -. Ti piaci così Instagram 18 di 26 MANESKIN - Zitti e buoni Instagram 19 di 26 MAX GAZZE' - Il farmacista Instagram 20 di 26 NOEMI - Glicine Instagram 21 di 26 ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato Instagram 22 di 26 WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura) Instagram 23 di 26 RANDOM - Torno a te Instagram 24 di 26 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare Instagram 25 di 26 FRANCESCO RENGA - Quando trovo te Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: