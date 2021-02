Festival di Sanremo, deciso il protocollo Covid: niente pubblico all'Ariston

Niente pubblico all'Ariston , stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati al festival. Sono questi, dopo una riunione con il direttore artistico Amadeus , i punti essenziali individuati dalla Rai nel protocollo per lo svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo che sarà inviato martedì al Cts .

"La Rai, al termine di una riunione con il Direttore Artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo - spiega una nota di Viale Mazzini - debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston. Per tale motivo l'azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione".

"Non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora. Con tale impostazione - si legge ancora - la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del Festival".

Sanremo 2021: i 26 big in gara, da Aiello a Francesco Renga AIELLO - Ora Instagram 1 di 26 ANNALISA - Dieci Instagram 2 di 26 ARISA - Potevi fare di più Instagram 3 di 26 BUGO - E invece sì Instagram 4 di 26 COLAPESCE E DIMARTINO - Musica leggerissima Instagram 5 di 26 COMA_COSE - Fiamme negli occhi Instagram 6 di 26 ERMAL META - Un milione di cose da dirti Instagram 7 di 26 EXTRALISCIO feat. DAVIDE TOFFOLO - Bianca luce nera Instagram 8 di 26 FASMA - Parlami Instagram 9 di 26 FEDEZ E FRANCESCA MICHIELIN - Chiamami per nome Instagram 10 di 26 FULMINACCI - Santa Marinella Instagram 11 di 26 GAIA - Cuore amaro Instagram 12 di 26 GHEMON - Momento perfetto Instagram 13 di 26 GIO EVAN - Arnica Instagram 14 di 26 IRAMA - La genesi del tuo colore Instagram 15 di 26 LO STATO SOCIALE - Combat pop Instagram 16 di 26 MADAME - Voce Instagram 17 di 26 MALIKA AYANE -. Ti piaci così Instagram 18 di 26 MANESKIN - Zitti e buoni Instagram 19 di 26 MAX GAZZE' - Il farmacista Instagram 20 di 26 NOEMI - Glicine Instagram 21 di 26 ORIETTA BERTI - Quando ti sei innamorato Instagram 22 di 26 WILLIE PEYOTE - Mai dire mai (La Locura) Instagram 23 di 26 RANDOM - Torno a te Instagram 24 di 26 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - Amare Instagram 25 di 26 FRANCESCO RENGA - Quando trovo te Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

