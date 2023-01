Sanremo, i Maneskin tornano come superospiti

L'ANNUNCIO - La sorpresa è stata annunciata da Amadeus al Tg1 delle 20, ospite in studio con Damiano, Victoria e Thomas, assente Ethan, a casa ammalato. "Non vediamo l'ora di tornare a Sanremo ci speravamo, per noi è sempre un onore" ha detto il frontman dei Maneskin. "Li invito ogni anno a prescindere" gli ha fatto eco Amadeus che ha aggiunto "perché Sanremo è fortemente legato a loro, ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin". Il gruppo ha spopolato in America, ma per il matrimonio glam con cui ha celebrato a Palazzo Brancaccio l'uscita di "Rush!", organizzato da Spotify, "officiato" da Alessandro Michele, ospiti, tra gli altri, Paolo Sorrentino, Paulo Dybala, Baz Luhrmann, ha scelto la sua città: "Roma ha i Maneskin nel cuore", ha sottolineato Victoria. "Il disco sta andando benissimo, dai fan arrivano tutti commenti bellissimi".

I MANESKIN ALL'ARISTON - I Maneskin approderanno sul palco dell'Ariston nella serata di giovedì, "anche perché fino al giorno prima sono negli Stati Uniti, vengono appositamente per Sanremo. Vedrete cosa accadrà con i Maneskin, sarà energia allo stato puro", ha promesso Amadeus.

I "NUMERI" DELLA BAND - Forte di 320 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d'oro, la band è nominata ai Grammy Awards 2023 (in programma il 5 febbraio a Los Angeles) nella categoria Best New Artist, dopo aver chiuso un 2022 tra gli allori: tra i riconoscimenti ricevuti, Favorite Rock Song agli American Music Awards con "Beggin'" e Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di "I wanna be your slave" (la prima volta in assoluto per un artista italiano), brano che si è aggiudicato anche il riconoscimento di Top Rock Song ai Billboard Music Awards. La band è stata inoltre premiata come Best New Alternative Artist agli iHeart Music Awards 2022, dove per la prossima edizione hanno ricevuto due nomination: Best Group Of The Year e Alternative Artist Of The Year. Dopo il festival, ripartiranno il 23 febbraio per la tournée mondiale, che farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti e si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (sold out) e 25 luglio. Per i concerti del 2023 sono stati già venduti 500mila biglietti.