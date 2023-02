Sanremo 2023, i Maneskin tornano a casa e incendiano l'Ariston

Presentati da Amadeus, hanno portato un medley di alcuni loro successi, a cominciare da "I Wanna Be Your Slave", poi "Zitti e buoni" (brano vincitore del Festival e dell'Eurovision), "The Loneliest" e "Gossip" accompagnati da Tom Morello, leggendario chitarrista dei Rage Against the Machine.

In tour in Europa La band romana, che proprio sul palco dell'Ariston ha conquistato il primo posto due anni fa, è tornata nel ruolo di special guest ed è stata accolta da lunghi applausi. Sul finire, Damiano si è tolto la giacca ed è rimasto a torso nudo. Al termine dell'esibizione Amadeus ha consegnato alla band il Premio Città di Sanremo. "Tra poco ripartiamo con il tour europeo e italiano", ha raccontato Damiano."In Italia faremo gli stadi, Olimpico e San Siro". "Partono il 23 febbraio hanno venduto già più di mezzo milione di biglietti e quello che avete visto è solo un piccolo assaggio di un concerto che nella vita dobbiamo vedere", ha concluso Amadeus.

Il selfie con Gianni Morandi Sui social i Maneskin hanno voluto ricordare la serata con un selfie insieme a Gianni Morandi e una foto di gruppo, accompagnata dal messaggio "Ciao belli Feels sooooo good to be back home, GRAZIE sanremo loove you!!". Un ritorno a casa per i ragazzi romani che stanno conquistando il mondo: il loro album "Rush!" vola in classifica e hanno sfiorato il Grammy nella categoria miglior nuovo artista dell'anno, vinto dalla cantante jazz Samara Joy. 7

Ribelli ma astemi Dagli Stati Uniti non è quindi arrivato il riconoscimento sperato, ma la Gran Bretagna ha reso loro omaggio con una copertina speciale del "Guardian", in occasione del lancio del loro nuovo album "Rush!". Damiano si è raccontato a tutto tondo, precisando di essere lontani dalla droga e di non bere nemmeno più: "La gente pensa che ci comportiamo come i Sex Pistols o i Mötley Crüe, ma non siamo niente del genere. Conosciamo bene i rischi legati all'uso di droghe e come possano influenzare il tuo corpo. Io non bevo nemmeno più alcolici".