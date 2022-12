Sanremo Giovani, vince gIANMARIA | Si completa il cast dei Big: ecco tutti i titoli delle canzoni

L'artista guida la pattuglia dei sei finalisti che guadagnano un pass per l'Ariston fra i 28 Big. Gli altri cinque sono Shari, Colla Zio, Sethu, Will e OLLY. Amadeus e Gianni Morandi hanno aperto la serata con un ricordo di Sinisa Mihajlovic , al quale hanno dedicato la puntata. "Per noi e per milioni di persone oggi è una giornata triste per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un amico, un grande uomo, un campione, un allenatore, una grande persona - ha detto Amadeus - Dedichiamo questa serata a lui, che ha sempre puntato sui giovani". Mihajlovic era stato ospite del Festival di Sanremo nel 2021, quando, insieme a Zlatan Ibrahimovic, aveva raccontato della sua malattia.

gIANMARIA è così il vincitore di "Sanremo Giovani". Nonostante la gara, i veri protagonisti della serata sono stati i 22 Big già annunciati, che sono passati, tutti, nessuno escluso, dal Casinò della cittadina ligure per presentare al pubblico il titolo del brano che porteranno in gara. E non è mancata qualche sorpresa tra gli autori di alcuni brani: Damiano David dei Maneskin ha scritto "Duemilaminuti" per la debuttante Mara Sattei, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari firma "Terzo Cuore" il pezzo di Leo Gassmann (che torna al festival dopo la vittoria tra le Nuove Proposte nel 2020), per i Cugini di Campagna (che in onore della loro prima volta al festival hanno improvvisato un coro a cappella, e non hanno risparmiato una frecciatina ai Maneskin dopo le polemiche di tempo fa sul look copiato) c'è invece La Rappresentante di Lista che ha composto per lo storico gruppo "Lettera 22".

Questo l'elenco dei 28 Big del Festival di Sanremo, in ordine di apparizione:

Ultimo - "Alba"

Tananai - "Tango"

Madame - "Il bene nel male"

Giorgia - "Parole dette male"

Mr. Rain - "Supereroi"

Elodie - "Due"

Gianluca Grignani - "Quando ti manca il fiato"

Marco Mengoni - "Due vite"

Anna Oxa - "Sali (Canto dell'anima)"

Lazza - "Cenere"

Mara Sattei - "Duemilaminuti"

Modà - "Lasciami"

Paola e Chiara - "Furore"

Colapesce Dimartino - "Splash"

Leo Gassmann - "Terzo Cuore"

Articolo 31 - "Un bel viaggio"

Ariete - "Mare di guai"

Cugini di Campagna - "Lettera 22"

Levante - "Vivo"

Coma_Cose - "L'addio"

LDA - "Se poi domani"

Rosa Chemical - "Made in Italy"

gIANMARIA - "Mostro"

Colla Zio - "Non mi va"

Shari - "Egoista"

OLLY - "Polvere"

Sethu - "Cause perse"

Will - "Stupido"