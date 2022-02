Sanremo 2022, giallo su un fuori onda di Sabrina Ferilli: "'Sta facendo il pezzo di m..."

Piccolo giallo nel dopo finale del Festival di Sanremo 2022 . Riguarda un fuori onda di Sabrina Ferilli e che sta circolando sui social. La co-conduttrice prima della consegna dei premi, avrebbe detto "Sta facendo il pezzo di m...". Non è chiaro a chi si sarebbe rivolta la Ferilli. Ma sta montando la polemica per un possibile screzio. Nella clip che circola, l'audio sembra coincidere con il momento in cui Amadeus aveva chiamato l'attrice sul palco per la consegna dei premi della critica, ma Ferilli non era apparsa.

Interpellato in proposito in conferenza stampa, Amadeus ha smorzato subito la polemica negando qualsiasi nervosismo da parte della Ferilli. "Dietro le quinte parlava con tutti e parlava con il suo linguaggio... Commentava tutto. Quindi la terminologia colorita che si sarà sentita in audio sarà stata riferita a qualcosa he accadeva dietro le quinte, per ridere".

In un secondo momento il conduttore e direttore artistico è tornato sull'argomento dicendo che i suoi autori lo avevano informato che l'imprecazione sarebbe avvenuta in un momento in cui la Ferilli, dietro le quinte, dopo essere inciampata sul cavo si sarebbe lasciata andare a una serie di esclamazioni... colorite.