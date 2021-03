Sanremo 2021, Maneskin: "Dedichiamo la vittoria al prof che ci diceva di stare... zitti e buoni"

Alla fine il gradino più alto del podio sanremese lo hanno conquistato loro, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, aka i Maneskin . Sovvertendo l'ordine costituito del festival e portando il loro rock sfrontato e arrabbiato nelle case degli italiani. "In quattro anni siamo passati dal suonare per strada al vincere il Festival di Sanremo. E' un successo incredibile", raccontano i quattro giovani della band, che dedicano la vittoria ad un professore che diceva sempre: "State zitti e buoni", ovvero il titolo della loro canzone.

"Abbiamo fatto la rivoluzione", con questo post, sui social, i Maneskin, vincitori della 71sima edizione del Festival di Sanremo, hanno commentato il primo posto sul palco dell'Ariston. Poco dopo, la dedica della vittoria: "Per quel prof che ci diceva sempre di stare 'zitti e buoni'.

E loro zitti e buoni non sono mai stati capaci di esserlo. E con il loro rock adrenalinco e provocatorio hanno conquistato sia il palco sia i social. Il gruppo è stato protagonista infatti anche su Twitter con oltre 130mila citazioni, seguiti da Michielin e Fedez (41mila), Irama (28 mila), Ermal Meta (27mila) e Madame (26mila).



Intervenuti su Rtl 102.5 per commentare la loro vittoria di ieri sera i Maneskin hanno detto: "Abbiamo scelto di portare quello che rappresentiamo, quello che siamo in questo momento, è stata una cosa molta figa. Sul momento dell'annuncio della vittoria c'è stato uno scoppio di euforia, pianto e parolacce, e a realizzarlo ci abbiamo messo un po', anzi penso che lo stiamo ancora processando, ma è stato un dolce risveglio".

E poi hanno aggiunto: "Dal secondo posto di "X Factor" quattro anni fa, siamo cresciuti, adesso ci stiamo godendo una vittoria inaspettata con il pezzo meno papabile per la vittoria".

La dedica più generale della vittoria va: Al pubblico che ci ha sempre sostenuto, al nostro team e alle nostre famiglie".



Amadeus

I quattro giovani della rock band ringraziano poi Amadeus: "Di averci dato la possibilità di partecipare ad un evento così bello soprattutto in un momento del genere e aver creduto così tanto in noi ed esserti preso il rischio di far partecipare quest'anno delle realtà diverse, credo sia un bel messaggio".

E Amadeus ha risposto così: "La soddisfazione dopo questo Sanremo è quello di aver fatto qualcosa che probabilmente sara' irripetibile e ho colto questa occasione per far capire che per lo spettacolo era fondamentale riaprire, aggiungere un'energia grazie a questi ragazzi che musicalmente sono fortissimi con milioni di visualizzazione e che sono dei Big a tutti gli effetti e sono felicissimo per la vittoria dei Maneskin...".



Eurovision

"Ci saremo, rappresenteremo l'Italia all'Eurovision 2021 a Rotterdam. Non vediamo l'ora": così i Maneskin, hanno infine accolto l'invito di portare la musica italiana all'Eurovision.