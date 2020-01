Sanremo 2020, Salmo ringrazia ma declina l'invito: "Mi sentirei a disagio, tra i due santi preferisco San Siro"

Salmo non andrà al Festival di Sanremo. E' stato lo stesso rapper ad annunciarlo con un video in una stories su Instagram. "Allora prima di farmi venire un aneurisma...io volevo ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo che mi aveva invitato come super ospite della prima serata del festival ma non sarò presente al festival - ha detto -, non me la sento, mi sentirei a disagio".