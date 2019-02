6 febbraio 2019 01:33 Sanremo 2019, le pagelle della prima serata Presentate tutte e 24 le canzoni in gara, tra conferme e qualche sorpresa

Prima serata della 69.ma edizione del Festival di Sanremo. Si sono esibiti per la prima volta tutti i 24 cantanti in gara. Qualche sorpresa in positivo, qualcuna in negativo e molte conferme. Per molti un'esecuzione penalizzata da problemi di audio.

Francesco Renga - Aspetto che torni: A lui tocca il compito sempre difficile di rompere il ghiaccio. E lo fa senza farsi tradire dall’emozione con un brano classicamente melodico. Al quale però manca il ritornello killer. 6



Livio Cori e Nino D’Angelo - Un'altra luce: Un duetto anomalo dove all’apparenza D’angelo fa da spalla ma alla fine prevale. Un brano delicato che si vive sulla perfezione dell’esecuzione, cosa che è mancata. 5



Nek - Mi farò trovare pronto: Ormai a proprio agio nel filone elettro-rock inaugurato con “Fatti avanti amore” questa volta mostra un piglio più energico e meno danzereccio. Lui è una macchina da guerra e il pezzo può crescere con il suo “sono pronto sono pronto” che entra in testa come un chiodo. Radiofonica. 7



The Zen Circus - L'amore è una dittatura: Un brano coraggioso che non ha nulla di sanremese. Una filastrocca in crescendo, senza un ritornello e con un testo fiume impossibile da ricordare. Ma impatto, intensità e coreografia militare sono dalla loro. 7,5



Il Volo - Musica che resta: La ricetta è la solita e come tale funziona come un orologio svizzero. Un filo meno retorica di “Grande amore” ma con la stessa carica melodica e un pizzico di rock grazie allo zampino della Nannini. Retrò e kitsch ma efficace. 6,5



Loredana Bertè - Cosa ti aspetti da me: Pezzo dal piglio rock firmato da Curreri che vive molto sull’interpretazione di Loredana che, come altri nel corso della serata, invece è vittima di alcuni problemi di volumi. Può crescere molto. 6,5

Daniele Silvestri - Argento vivo: Pezzo duro, cupo, il racconto dell’alienazione di un adolescente nella società odierna che unisce perfettamente rock e orchestrazione moderna. Silvestri aggiunge messa in scena e intensità, Rancore una strofa rap micidiale. 8



Federica Carta & Shade - Senza farlo apposta: Occupano la quota adolescenziale. Pezzo esile, con un ché di già sentito che però aiuta l’efficacia del ritornello. L’emozione non giova all’esecuzione 6,5



Ultimo - I tuoi particolari: Arrivare con i crismi del super favorito non è facile, soprattutto a 20 anni. La canzone funziona, anche se meglio nella strofa che nel ritornello, non precisissimo. Resta l’impressione che manchi il colpo del ko. Ha ancora tre round per trovarlo. 7,5



Paola Turci - L’ultimo ostacolo: Pop rock arioso che nel ritornello va su tonalità che la mettono a dura prova. Il graffio c’è, qualche volta troppo tirato. Anche lei da risentire. 6



Motta - Dov’è l’Italia: Il salto dal premio Tenco all’Ariston è da doppio carpiato ma lui lo fa nel modo più furbo, con un brano che mescola politico e privato e un ritornello tanto semplice quanto efficace. Anche per lui qualche problema di esecuzione. 7



Boomdabash - Per un milione: Uno dei pochi brani destinati a un lungo percorso in radio, anche perché con il suo mood estivo l’obiettivo è arrivare almeno alle soglie della bella stagione. Piacevoli. 6,5

Patty Pravo e Briga - Un po' come nella vita - La coppia più improbabile per una canzone melodica che fatica a decollare. Qualche pasticcio nel ritornello all’unisono non aiuta. Va però considerato l'handicap dei 2 minuti fermi sul palco in attesa che si risolvesse un problema tecnico. 6



Simone Cristicchi - Abbi cura di me: Un brano teatrale, con un lungo intro parlato e un crescendo in cui l’orchestra diventa decisiva. Poetico ma non per tutti. 7



Achille Lauro - Rolls Royce: Ti aspetti il rapper e ti trovi il rocker. Caciarone e travolgente (meno che nella versione in studio a dire il vero), per larghi tratti fa rimpiangere il mancato uso dell’autotune ma in fondo è giusto così: punk anche nell’esecuzione 6,5



Arisa - Mi sento bene: Un inizio fiabesco che si trasforma in uno scatenato pezzo da discoteca. Lei ha un timbro e una tecnica meravigliosi ma le tonalità altissime la mettono a dura prova e non le giovano. 7



Negrita - I ragazzi stanno bene: Un mid tempo suadente (e molto classicamente) rock, con tanto di fischio melodico. Loro sono in palla e sfruttano la loro esperienza su un pezzo che poco aggiunge alla loro carriera. 6,5



Ghemon - Rose viola: Pezzo soul su base urban dalle grandi potenzialità massacrato da un audio a dir poco pessimo. Da risentire sperando in una serata tecnicamente meno disgraziata. 5,5