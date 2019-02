7 febbraio 2019 00:52 Sanremo 2019: è Vanoni-Raffaele show con... Patty Pravo Terza serata della 69esima edizione del Festival con tanti ospiti musicali e Fabio Rovazzi: Serena Rossi protagonista di un omaggio a Mia Martini

Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi fanno cantare tutti sulle note dei loro successi nella terza serata del Festival di Sanremo. Ornella Vanoni e Virginia Raffaele danno vita a uno show esilarante tra gag, imitazioni reciproche e battute al vetriolo, Patty Pravo compresa. All'Ariston fanno la loro apparizione anche Fabio Rovazzi e Serena Rossi, protagonista di un omaggio a Mia Martini.

LA GARA - Mahmood rompe il ghiaccio della terza serata e il ritornello di "Soldi" fa cantare tutti. Enrico Nigiotti si commuove sulle note della sua canzone dedicata al nonno a fa il pieno di applausi. Anna Tatangelo dimentica di asciugare i capelli e si presenta sul palco con un abito sexy che lascia la spalla scoperta. Tocca quindi a Ultimo, uno dei favoriti di questa 69esima edizione: "I tuoi particolari", la canzone dedicata alla sua ex, fa breccia nei cuori. Francesco Renga, elegantissimo, sorride mentre canta e il brano scivola. Irama, aiutato da un coro, canta il suo inno all'amore, anche se la sua anima gemella Giulia De Lellis in riviera non si è vista. Patty Pravo canta con Briga, il duetto funziona, spinto dalla presentazione dell'amica Ornella Vanoni. Intensa e commovente è l'esibizione di Simone Cristicchi. I Boomdabash svegliano l'Ariston con il loro ritmo caraibico. Motta, impeccabile, non riesce però a convincere fino in fondo. The Zen Circus si godono il pubblico di Sanremo e convincono. Il strano duetto di Nino D'Angelo e Livio Cori è sempre più fitto di mistero, con Cori che qualcuno dice essere liberato, ma Livio smentisce.

VENDITTI SUL PALCO - Antonello Venditti al pianoforte ripropone la sua "Sotto il segno dei pesci". Dopo è il turno di "Notte prima degli esami" eseguita in duetto con Claudio Baglioni. Poi scende tra il pubblico, regala il suo cappello di paglia, e raccoglie il lunghissimo applauso.

AMOROSO CON LE ALI - Alessandra Amoroso dopo le polemiche sull'opportunità della sua presenza sul palco come super ospite arriva con due "ali", tutta di nero vestito, e visibilmente emozionata canta "Dalla tua parte". Festeggia dieci anni di carriera e con Baglioni duetta sulle note di "Io che non vivo". Alessandra si commuove.

VANONI-RAFFAELE SHOW - Virginia Raffaele e Ornella Vanoni (di rosso fuoco vestita) danno vita a una gag divertente in cui si scambiano i ruoli. La comica la imita e la cantante si presta al gioco: "2018, 2019... me è tutto uguale, non è cambiato niente. Navighiamo a vista". Poi Ornella prova a prendersi una rivincita: "Mi hai rovinato la vita facendomi passare per una rimbambita, una rincoglionita, una maniaca sessuale... con le tue imitazioni mi hai rovinato la vita... tutti i tassisti mi chiedono ogni anno se sono stata a Sanremo, ho avuto una crisi di identità". Poi parte la canzone: "La gente e me" di Veloso. E arriva il momento di presentare Patty Pravo con Briga e Ornella fa il verso alla Raffaele che fa la Vanoni, poi saluta l'amica Patty: "A una certa età si può fare e dire tutto quello che si vuole". Poi si rivolge alla Raffaele e sottolinea: "Volevo dire che sono venuta aggratis, non diventi una abitudine".

RAF E TOZZI MEDLEY - Parte il medley delle canzoni di Tozzi e Raf con le loro canzoni storiche: da "Gente di mare" a "Gloria". Poi il pubblico canta con tutti, Baglioni compreso, "Si può dare di più".

L'INCURSIONE DI FABIO ROVAZZI - Fabio Rovazzi da 'Sanremo giovani' viene catapultato sul palco del Festival. "Non vi nascondo che mi sto un po' cagando addosso", spiega subito, tanto che dice di avere scritto una canzone apposta per l'Ariston, ma parte subito 'Andiamo a comandare'. Poi, con i violini di sottofondo, recita 'Tutto molto interessante'. Ma mentre Rovazzi e Bisio si parlano, all'improvviso fa irruzione Fausto Leali gridando: "Questo Festival è truccato". Per finire Rovazzi canta 'Faccio quello che voglio' e sul palco con lui arriva Baglioni e con Fausto Leali, che finalmente rientra in scena. Dulcis in fundo ricorda il padre scomparso.

OMAGGIO A MIA MARTINI - Claudio Baglioni omaggia Mia Martini prima facendo leggere alla Raffaele "Oltre la collina", una canzone che scrisse per lei negli anni 70, poi con Serena Rossi, protagonista di una fiction sulla cantante, duetta sulle note di "Almeno tu nell'universo" ed emozionano.