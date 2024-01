Sandra Milo, l'ultima intervista a "Verissimo": "Non voglio morire, non voglio lasciare i miei figli"

Il desidero di Sandra Milo era quello di vivere a lungo per stare al fianco dei suoi figli. Lo raccontava a settembre 2023 ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo". "Non voglio morire perché non voglio lasciare i miei figli - spiegava l'attrice - io vorrei morire dopo di loro per tenergli la mano e rassicurarli. In questo modo li aiuterei, lo so che il dolore rimarrebbe a me però farei ancora qualcosa per loro", raccontava Milo pronta a soffrire per i suoi tre figli: Debora, Ciro e Azzurra.

Nell'intervista ricca di confidenze, la 90enne parlava del senso della vita, della pienezza della sua e della consapevolezza di poter dare ancora tanto nonostante l'età. "È terribile non sentirsi utili e, invece, quando ti senti utile a qualcuno ti senti importante, senti che la tua vita ha senso, ti senti forte, ti senti bene e riesci a fare delle cose apparentemente impossibili. Io credo che questo sia la vita", considerava.

Tanta voglia di vivere, ma nessuna paura di morire. Per l'attrice, per anni musa e amante del regista Federico Fellini, l'inferno non esiste. "Non ci credo nell'inferno, proprio no. Perché Dio è amore - spiegava Sandra che aggiungeva - mi sono convinta nel tempo che non si muore mai perché si rimane nei figli, nei nipoti e in un certo senso, secondo me, è come se si rimanesse nell'aria, attorno. Penso che si continui a vivere in un altro modo, in un'altra forma".

Morta all'età di 90 anni, compiuti a marzo 2023, Sandra Milo si è spenta nella sua abitazione tra l'affetto dei suo cari come aveva richiesto. "Sandrocchia", come l'aveva soprannominata Federico Fellini per il quale è stata una musa, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.