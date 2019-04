Sandra Milo racconta in tv: “Ho pensato al suicidio, lo Stato mi ha chiesto troppi soldi"

“Questa potrebbe essere la mia ultima intervista: voglio ritirarmi”: è così che si confessa Sandra Milo a “Verissimo” raccontando la sua esperienza shock attuale. Schiacciata, a suo dire, dalle richieste del fisco, l’attrice racconta di aver pensato di compiere un gesto estremo: “In questo periodo ho pensato seriamente al suicidio, magari serve a qualcosa, sarebbe una scossa a cambiare le leggi”, spiega quasi in lacrime, davanti a una Silvia Toffanin senza parole.



“Non dirlo neanche, non passare questo messaggio”, risponde la conduttrice, che afferma di non sapere niente della sua situazione. “Mi hanno chiesto 3 milioni, poi hanno riformulato. Mi hanno confiscato tutto, quello che guadagno va all’Agenzia delle Entrate – aggiunge l’attrice tv italiana – Perché il mio Paese mi tratta così? Non sono una criminale”. La donna, 86 anni, non racconta i dettagli della sua situazione ma si intuisce un problema: “Ci sono delle regole, delle cose sbagliate che non si possono infrangere né aggirare, allora che sicurezza ho di vita?”.