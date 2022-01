Salvatore Esposito e la storia d'amore con Paola: "Ci siamo conosciuti su Facebook"

"Lei mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti, come tanti altri che ricevevo. Io non so perché l'ho notata, forse per la foto profilo e per il modo in cui era scritto il messaggio, fatto sta che abbiamo cominciato a parlare". Si sono conosciuti così Salvatore Esposito e la sua compagna Paola. A raccontarlo è proprio l'attore protagonista della serie televisiva "Gomorra" che, ospite a "Verissimo", spiega di aver conosciuto la sua fidanzata otto anni fa su Facebook.

"In quel periodo lei faceva l'Erasmus in Spagna e io dopo un po' sono andato a trovarla", continua l'attore che poi rivela: "Quando si sono aperte le porte dell'areoporto di Madrid, lei mi è corsa incontro e mi ha baciato. Non ci siamo più lasciati". Un incontro degno di un film quello tra Savaltore e Paola che oggi pensano al matrimonio i cui preparativi, però, sono stati rimandati a causa del Covid.