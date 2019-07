Salvatore Esposito di "Gomorra" nel cast della quarta stagione di "Fargo"

L'attore italiano ha annunciato la notizia via Twitter, condividendo un articolo di The Hollywood Reporter: "Ora che è ufficiale posso dirvelo... Sarò in Fargo 4!!! Grazie a tutti per il sostegno", ha scritto. Il collega e amico Marco D’Amore è stato uno dei primi a commentare, scrivendo semplicemente "BOOM!!!".



Salvatore Esposito avrà nelle puntate inedite il ruolo di Gaetano Fadda. Nel cast, a completare la quota italiana, ci sono Francesco Acquaroli ("Suburra") e Gaetano Bruno ("La mafia uccide solo d'estate").



Grande è la curiosità e l'attesa attorno al progetto che ha trionfato agli Emmy Awards nel 2014 e ai Golden Globe nel 2015. Oltre alle novità del cast è stata diramata anche la sinossi ufficiale. A Kansas City, Missouri, durante gli anni 50 coesistono due clan criminali, quello degli italiani e degli afroamericani, che hanno raggiunto una pace irrequieta. Insieme controllano un’economia alternativa fatta di sfruttamento, guadagni illeciti e droga. Anche questa è la storia dell’America. Per solidificare la loro pace, i capi delle due famiglie si sono scambiati i figli maggiori che devono crescere come se fossero i loro. "È una storia di immigrazione e assimilazione, e ciò che facciamo per denaro. E, come sempre, una storia di persone fondamentalmente perbene che finiscono in situazioni più grandi di loro, da cui non riescono a uscire". Insomma, una trama in pieno stile "Fargo".