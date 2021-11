Sadeck è il vincitore di "Tu Sì Que Vales" 2021. Il coreografo francese ha conquistato pubblico e giuria con le sue "geometrie variabili". Le sue esibizioni, realizzate con la collaborazioni di 64 ballerini che lui dirige come un direttore di orchestra, ma dandogli le spalle e quindi senza mai guardarli, hanno ipnotizzato tutto il pubblico. Sadeck si è aggiudicato il premio di 100mila euro con una bellissima coreografia ispirata al volo degli uccelli. "Dove vuoi volare?", gli chiede Maria De Filippi prima del verdetto. "In giro per il mondo", risponde il giovane.

Sadeck ha 28 anni ed è di nazionalità francese. Ha creato la Geodance - Geometrie Variable, un genere di danza che si ispira all'arte della pittura per l'armonia dei movimenti. Si è esibito per la prima volta nello show di Canale 5 il 18 ottobre e si è fatto subito notare per il suo talento. Al punto che la stessa giudice Maria De Filippi lo ha invitato nella scuola di "Amici" dove ha fatto lezione a uno degli allievi che si è dimostrato il più meritevole.

Ad arrivare in finale con il coreografo francese l'atleta Alessandro Mosca, il piccolo Cristian Saba e l'illusionista Alessandro Parabiaghi.