Sabrina Ghio rivela: "Ho dato il due di picche a Silvio Muccino e Bobo Vieri"

A "Rivelo" la Ghio ha raccontato: "Tutti sono disposti a fare qualsiasi cosa. Io non avrò ottenuto quale palcoscenico perché ho dato il due di picche a destra e manca". E così ha raccontato dell'invito a Miami ricevuto tempo fa da Vieri, per trascorrere qualche giorno insieme: "Ho dato il due di picche a Vieri, tante sarebbero andate con lui a Miami. È stata una cosa simpatica, ma è stato un due di picche. È successo tanti anni fa”.





Poi è arrivato l'aneddoto sull'attore e regista: "Lavoravo in teatro e mi arrivarono delle rose rosse con un biglietto firmato con S. Mi invitò ad uscire con lui e mi portai tutti i miei amici gay per proteggermi. Lui voleva solo bere, ci fu un corteggiamento ma non ho mai ceduto". E ha svelato anche un bacio mancato che fece infuriare Muccino: "Eravamo a Genova, mi venne a prendere con il motorino. Ci siamo fatti un giro poi ci siamo fermati e lui provò a baciarmi, ma io lo respinsi in maniera carina però lui si incazzò e mi lasciò là".

