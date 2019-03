Sabrina Salerno compie 51 anni, rivediamo la sua esibizione a "Bellezze sulla neve" con "Love Dream"

Tra gli anni '80 e '90 Sabrina Salerno - già regina dell'italo disco in tutta Europa per merito del noto tormentone "Boys, boys, boys" - incarna il simbolo della donna italiana procace. Uno dei suoi grandi successi è il brano "Siamo Donne", in parte grazie anche al messaggio di emancipazione femminile ironicamente interpretato con Jo Squillo, portato nel 1991 al Festival di Sanremo. La Salerno ha però anche preso parte a "Bellezze sulla neve" in qualità di co-conduttrice: per festeggiare i suoi 51 anni riproponiamo la sigla di chiusura del programma, "Love Dream".