Rudi de "I Cesaroni": “Ora faccio il lavapiatti"

Lui ha solo 25 anni, ma la sua carriera da attore sembra essere già al tramonto. Stiamo parlando di Niccolò Centioni, che nella popolare serie I Cesaroni ha interpretato per sei stagioni il ruolo di Rudi. Da lì in poi però il nulla: “Ho partecipato a tutte le riprese della serie, ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza la tv mi ha dimenticato. Ho fatto ancora Pechino Express, poi il deserto”. Adesso Niccolò vive a Londra, dove ha ritrovato suo fratello e dove lavora come lavapiatti: “Non voglio denigrare il lavoro che sto facendo adesso, ma mi piacerebbe tornare nel mondo dello spettacolo”. Questo l’appello di Niccolò a ‘Domenica Live’.