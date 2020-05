Rossella Brescia in lacrime davanti alla tv... cosa avrà visto?

Rossella Brescia non è riuscita a trattenere le lacrime e si è lasciata andare ad un pianto liberatorio di fronte alla tv. A sorprenderla con gli occhi rossi sul divano è stato il compagno Luciano Cannito, che ha poi condiviso sui social il "dramma" familare, Ma cosa sarà successo? La showgirl si è commossa davanti ad una scena toccante della serie tv "This Is Us", ma è in buona compagnia. Tante amiche vip, infatti, le hanno passato fazzoletti virtuali via Instagram...

Pausini, D'Aquino e Perego pazze di "This Is Us" - "Non potete non vederla #serietv stupendaaaaaaaaa" scrive la showgirl su Instagram e trova tante spalle famose su cui piangere. "Amoreeeee ho pianto tanto anch’io! Mi fai commuovere!!!", le ha infatti scritto l'amica Tosca D'Aquino. Anche Laura Pausini capisce perfettamente la commozione di Rossella: "Sono anni che rompo le scatole a tutti perché VA VISTA!!! Cambia la vita!". Paola Perego si unisce al "fan club" e ribadisce: "Siiiii l’ho vista ... come ti capisco!!!". L'unico perplesso è Luciano Cannito, che vedendo la compagna singhiozzare sul divano non si capacita della situazione e alza le spalle sconsolato....

Serie di successo - "This Is Us" è un dramma familiare della Nbc che segue le vicende di Jack e Rebecca Person e dei loro tre figli Kevin, Kate e Randall. La trama si dipana attraverso tre linee temporali: le vite dei tre fratelli adulti nel presente, quelle nel loro passato e in quello dei loro genitori, e gli avvenimenti che li aspettano nel futuro. La serie, giunta alla quarta stagione, è riuscita a mettere d'accordo critica e pubblico, venendo candidata pochi mesi dopo il debutto ai Golden Globe per la miglior serie drammatica.

Ballerine in casa, guarda che passi di tango, e mambo… da vip! Tgcom24 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 21 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 Instagram 14 di 21 Instagram 15 di 21 Instagram 16 di 21 Instagram 17 di 21 Instagram 18 di 21 Instagram 19 di 21 Instagram 20 di 21 Instagram 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: