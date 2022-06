Ronn Moss: "In Puglia ho trovato la mia America"

Ronn Moss , l'indimenticabile Ridge di " Beautiful " per 25 anni, racconta la sua nuova vita al settimanale "Chi". L'attore giura: "L'amore per la vostra terra man mano è cresciuto, l'Italia è diventata la mia seconda casa".

"Sono orgoglioso del nostro prodotto e sarà bello vederlo crescere nel tempo - racconta - la Puglia è molto simile alla California, è molto familiare, le persone sono cordiali e disponibili, la vita qui scorre più lentamente, non mi piacerebbe vivere in una metropoli".

Un'altra grande passione di Ronn è la musica, tanto che sta preparando un vero e proprio tour: "Stiamo organizzando diversi spettacoli di musica dal vivo, sarò in tour con la mia band italiana 'The Men in Black', in giro per la penisola e a settembre è previsto un concerto con una orchestra sinfonica in Puglia".

