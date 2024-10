Addio a Ron Ely, il Tarzan della serie tv anni 60

Ron Ely, nella sua carriera, aveva recitato in film come "South Pacific" e "Un bacio per morire" prima di ottenere nel 1966 il ruolo di Tarzan nella serie. Successivamente era stato protagonista in "Doc Savage, l'uomo di bronzo", nella serie "Fantasilandia" e "L'uomo del mare". Negli anni 80 è stato il conduttore del quiz show musicale "Face the Music". Nel 1992, Ely ha avuto una piccola parte in una nuova serie tv di Tarzan che aveva come star Wolf Lasron, e poi comparsate in serie come "Sheena", "Renegade", "L.A. Law - Avvocati a Los Angeles".