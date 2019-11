Romina Power non perde le speranze: appello su Instagram per Ylenia

Per Romina Power la scomparsa della figlia Ylenia, avvenuta nel gennaio del 1994 è una ferita ancora aperta che non intende chiudersi. E così, approfittando del fatto che adesso è novembre, il mese in cui Ylenia Carrisi è nata, Romina lancia un appello via Instagram postando una foto della figlia: "Deve essere cambiata da allora - scrive -, ma se qualcuno vedesse una donna che le assomiglia, mi contatti per favore":