Roma, a Natale 20mila regali per i bimbi poveri grazie a Guido l’aggiusta-giocattoli

Dal 2011 la sua missione è ridare una nuova vita a vecchi giochi da donare poi ai bambini meno fortunati. A Roma Guido Pacelli, detto anche l’aggiusta-giocattoli, fa questo da quando è andato in pensione prestando le sue capacità e il suo tempo all’associazione Salvamamme.

A “Mattino Cinque” racconta che grazie anche al suo lavoro quest’anno a Natale verranno consegnati 20mila giocattoli a famiglie che non possono permetterseli. “Quando ho visto che molti dei giocattoli raccolti andavano in discarica perché non funzionavano mi sono chiesto ma perché non aggiustarli?”, racconta il pensionato dicendosi molto, molto soddisfatto di questa attività.