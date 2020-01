Rodrigo Alves, da Ken umano a Barbie: "Mi sono sempre sentito donna"

"Ho fatto di tutto per essere un uomo, ma io mi sono sentito da sempre una donna nell'anima". Si emoziona Rodrigo Alves a "Live - Non è la d'Urso" mentre si mostra al pubblico nelle nuove vesti di "Barbie". Famoso in tutto il mondo per essere stato il Ken umano, Rodrigo che in passato si era già sottoposto a diversi interventi chirurgici, è diventato ufficialmente una donna.

Capelli biondo platino, seno e fianchi prorompenti, l'ex Ken umano sfila ancheggiando nello studio di Barbara d'Urso e stupisce pubblico e ospiti. "Mi hanno messo il sedere e mi hanno tolto gli addominali finti". Rodrigo si commuove in diretta quando guarda alcune immagini: "Non mi piace vedere le foto di com'ero prima, io sono nato donna e ho fatto tutti quegli interventi - conclude Alves - per trovare la felicità".