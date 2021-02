Rocco Casalino a Barbara d'Urso: "Quando attaccavi il M5S, perdevamo punti nei sondaggi"

"Quando tu facevi le puntate contro il Movimento andavamo in panico e dicevamo: ‘Settimana prossima perdiamo 1-2 punti’ ed era vero". Rocco Casalino a "Live - Non è la d'Urso" spiega un passaggio estratto dal suo libro autobiografico. Il portavoce dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, racconta di quando in passato Barbara d'Urso "attaccava" il M5S. "Noi perdevamo punti nei sondaggi sempre. Quando ci attaccavano gli altri o non perdevamo nulla o ne guadagnavamo. Credo di averlo capito prima di tanti politici, poi l’hanno capito tutti visto che adesso fanno la fila per venire da te".

Infine su Matteo Renzi, Casalino dichiara: "Se mi è simpatico? No, proprio no. Salvini umanamente mi è simpatico, magari per andare una sera al Papeete", conclude.