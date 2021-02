Roberto si difende: ”Alessandra? L’ho contattata solo per ripicca!”

Confronto tra Roberto e Patrizia su alcuni contatti avvenuti con Alessandra. In studio a "Uomini e Donne" la tensione tra i tre è evidente. Per cercare di fare chiarezza intervengono anche Gianni e Tina, ma la situazione peggiora quando Roberto cerca di spiegare come mai si è sentito con Alessandra, che spiega: "Mi ha contattato per fare una ripicca nei confronti di Patrizia, io non gli interesso".

Gianni non crede alla versione: "Stai cambiando versione, vai a rivederti la scorsa puntata e vedi cosa hai detto. Stai inventando tutto. Se fosse veramente una ripicca avresti dovuto farglielo sapere, se no come fai a farla arrabbiare?".

Patrizia dice di essere molto confusa e di non capire l'atteggiamento dell'uomo: "Avete ritrattato, la settimana scorsa avete dichiarato altre cose". Dopo una lunga discussione, la donna si alza, mentre Tina attacca Alessandra: "Hai innescato tu tutta questa situazione".