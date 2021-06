Roberto Farnesi mostra il "pancione": a 52 anni sarà papà per la prima volta

Cicogna in volo per Roberto Farnesi, che diventerà papà per la prima volta a 52 anni. La compagna Lucya Belcastro, studentessa di 28 anni, è infatti in dolce attesa di una bimba che nascerà a fine novembre. L'attore è al settimo cielo e su Instagram ha mostrato il suo (finto) pancione. "La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po' il bischero", ha scritto ai suoi follower.