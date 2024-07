Il ritorno de "I Cesaroni", l'annuncio di Claudio Amendola: "A novembre sul set"

In sei stagioni e 146 episodi targati Publispei e trasmessi su Canale 5 dal 2006 al 2014, I Cesaroni hanno visto come protagonisti Amendola nei panni di Giulio Cesaroni, vedovo, impegnato a crescere tre figli e a gestire con i due fratelli una bottiglieria nel cuore della Garbatella, a Roma; ed Elena Sofia Ricci nel ruolo di Lucia Liguori, donna divorziata della borghesia milanese che cerca di ricostruirsi una vita con le due figlie. Giulio e Lucia si ritrovano sotto lo stesso tetto: tra ironia e realismo, unioni e separazioni, si intrecciano in scena l'amore fraterno e quello genitoriale, i rapporti di coppia, le incomprensioni e gli inciampi della quotidianità, il confronto tra il modo di pensare genuino e a tratti perfino grezzo degli uomini e quello raffinato e colto delle donne, l'impegno nel sociale. Sullo sfondo, l'umanità divertita e dolente che passa nel bar. Nel cast anche Max Tortora, Antonello Fassari, Alessandra Mastronardi, Matteo Branciamore, Maurizio Mattioli. Negli anni la serie è diventata un cult. La sfida è ora riprendere in modo credibile il racconto e riunire almeno una parte del cast.