Rissa tra Mughini e Sgarbi, Costanzo: "C'era un clima nobile da osteria, è la vita"

Il video della lite tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi durante la seconda puntata del "Maurizio Costanzo Show" è diventato virale e ha scatenato diverse reazioni.

"C'era un clima nobile da osteria; è la vita: se io vado in un'osteria ci sono alcuni che non sono d'accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa" è il commento in merito di Maurizio Costanzo , pronunciato durante il programma radiofonico che ogni giorno conduce insieme a Carlotta Quadri , dal titolo "Facciamo finta che".