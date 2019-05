Rick Schroder, il piccolo Lord arrestato per violenza domestica

Rick Schroder, diventato famoso in tutto il mondo da bambino per aver interpretato " Il p iccolo Lord" , è finito in galera con l'accusa di violenza sulla fidanzata. A quanto riporta Tmz le autorità sono intervenute per sedare una lite domestica e poco dopo lo hanno arrestato. E' la secondo volta in un mese che l'attore finisce nei guai, ma per il precedente episodio le indagini non sono proseguite per mancanza di prove.

Schroder è stato molto celebre da noi negli anni 80 come bimbo prodigio. Non solo come piccolo lord, ma anche per il suo ruolo ne "Il campione" di Franco Zeffirelli", e per la sit-com "Il mio amico Ricky", nella quale interpretava il figlio di un bizzarro miliardario. Una volta cresciuto lo abbiamo visto in serie come "Silver Spoons" e "NYPD Blue".



L'attore sarebbe stato trovato in stato di alterazione con la fidanzata nella sua residenza a Topanga ed entrambi avrebbero rifiutato le cure mediche: è accusato di aver preso a pugni in faccia la donna, colpita mentre cercava di andarsene di casa.