Da adulta, invece, fu spesso accusata di essere fredda e distante, ma incarnò per decenni il rispetto assoluto del proprio ruolo: tensioni familiari, guerre e crisi mondiali non riuscirono quasi mai a scalfire la fiducia che il popolo riponeva in lei. Con il commento, tra gli altri, dell’ex guardia del corpo Richard Griffin, dello stilista Stewart Parvin, dello scrittore Antonio Caprarica e del giornalista Federico Gatti, saranno ricostruiti anche alcuni dei capitoli meno noti del regno elisabettiano: dal caso di Anthony Blunt, curatore della Pinacoteca reale che per anni fu una spia al servizio dell’Unione Sovietica, all’effettivo potere della Corona fino all’enorme indotto economico che i Windsor generano per il Regno Unito.