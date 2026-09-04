Domani, venerdì 4 settembre, torna “Realpolitik”, il programma di approfondimento politico condotto da Tommaso Labate, che cambia collocazione e approda nell’access prime-time di Retequattro, con tre appuntamenti settimanali, dal venerdì alla domenica alle ore 20.30. Il programma targato Videonews racconterà l’attualità politica italiana e internazionale in una stagione particolarmente intensa, segnata dalla campagna elettorale e dai principali appuntamenti alle urne, dalla tornata elettorale italiana a quella francese, fino alle elezioni di medio termine negli Stati Uniti, attraverso il confronto con autorevoli ospiti ed esperti. Nel primo appuntamento, focus sul record di longevità del Governo Meloni, con collegamenti in diretta da Bari, dove sono in programma i festeggiamenti.