Un ritmo serrato e un parterre di eccellenza hanno accompagnato il debutto di "Verità Nascoste", rendendo Retequattro prima rete dopo le 23:30 e consolidando il target di rete. Il programma ha registrato un’ottima risposta anche sul pubblico femminile, con il 13.1% di share e picchi di oltre il 14% tra le donne over 55.