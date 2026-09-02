Ottimo esordio per "Verità Nascoste", il nuovo programma di Milo Infante che ieri, in prima serata su Retequattro, ha debuttato con 1.018.000 spettatori totali e il 9.93% di share individui, con picchi di 1.308.000 spettatori e del 15.5% di share, confermando l’interesse del pubblico per una proposta di informazione che coniuga cronaca, approfondimento e racconto.
Un ritmo serrato e un parterre di eccellenza hanno accompagnato il debutto di "Verità Nascoste", rendendo Retequattro prima rete dopo le 23:30 e consolidando il target di rete. Il programma ha registrato un’ottima risposta anche sul pubblico femminile, con il 13.1% di share e picchi di oltre il 14% tra le donne over 55.